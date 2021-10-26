РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Председатель Общественного совета при УМВД России по Подольску проверил 5-й отдел полиции в рамках акции «Гражданский мониторинг», нарушений он не выявил, сообщает УМВД России по городскому округу Подольск.

Сотрудники дежурной части территориального подразделения рассказали о порядке регистрации сообщений о преступлениях и правонарушениях, а также ознакомили с образцами заполнения заявлений.

Полицейские также рассказали проверяющему о перечне доступных государственных услуг на Едином портале и преимуществах его использования.

Член совета оценил актуальность информации о руководстве управления и профилактические материалы, кратко рассказывающие про самые распространенные виды мошенничества, а также общую наполненность информационных стендов.

По итогам визита Попов дал положительную оценку деятельности сотрудников полиции и пожелал им успехов в службе.