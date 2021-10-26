РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В школе №19 подмосковного Подольска создали 90 ученических мест по дополнительному образованию «Экология родного края», сообщила директор общеобразовательного учреждения Жанна Имбер.

В текущем году 20 общеобразовательных учреждений Подольска приняли участие в национальном проекте «Образование» по созданию новых мест в кружках дополнительного образования по техническому или естественно-научному направлению.

«С текущего года наша школа стала участником проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Так, было создано 90 ученических мест по дополнительному образованию детей. Поскольку нам было интересно естественно-научное направление, педагоги создали программу «Экология родного края», рассчитанную на детей от 13 до 18 лет», – сказала Имбер.

Учителя школы прошли курсы повышения квалификации и на кружке знакомят ребят не только с историей родного края и экологией, но и учат их беречь окружающую среду.