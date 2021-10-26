РИАМО - 26 окт. На сайте «Мособлгаза» жители Подмосковья могут самостоятельно уточнить, вошел ли их населенный пункт в программу социальной газификации, а также найти другую информацию по этому направлению, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«На сайте можно проверить попадает ли он (населенный пункт – ред.) в президентский проект или в губернаторскую программу. По всем населенным пунктам на сайте «Мособлгаза» будет всплывающая подсказка», — рассказал Баранов.

Он отметил, что если населенный пункт не входит ни в президентскую программу, ни в губернаторский проект, то на сайте можно узнать о перспективах решения этого вопроса. В настоящее время в Подмосковье разрабатывается топливно-энергетический баланс до конца года.

«По каждому населенному пункту, где до сих пор нет газа, будет принято решение, будет ли там газ и будет дано поручение «Мособлгазу» включить это в программы, либо это будет другой доступный вид энергии, который удовлетворит жителей, но для этого надо дождаться конца года и мы все с вами посмотрим результат», — заключил Баранов.​