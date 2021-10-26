РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 окт. В Домодедове провели общественные обсуждения по поводу благоустройства парка «Городской лес» и планируемого парка «Взлет», передает корреспондент портала «РИАМО в Домодедово».

Мероприятие прошло во вторник в администрации Домодедова. На нем присутствовали врио главы округа Михаил Ежокин, директор домодедовских парков Юлия Смирнова и активные жители округа.

«Еще раз подчеркну основную концепцию развития парка «Городской лес». По сути, мы там по большому счету ничего не меняем. Как традиционно было там катание, так и останется, только это все буде вычищено, это все будет современно, появится освещенная пятикилометровая лыжная трасса <...> Это культура, отдых активный, отдых с детьми и здоровый образ жизни», – сказал Ежокин.

В парке «Городской лес» планируется создать новые парковки, благоустроить зону выгула собак, продолжить работы по освещению, установить ограждение, сделать амфитеатр и велодорожки. Причем планируется сделать разделение трассы, чтобы пешеходы и спортсмены не мешали друг другу.

Входные группы, помимо главного входа на улице Лунная, планируется сделать со стороны Триумфальной улицы, улицы Ушмары, а также со стороны реки Рожайки и лыжной базы.

В этом году в рамках второго этапа благоустройства провели освещение на 3 километрах лыжной трассы.

Жители выразили беспокойство из-за соседства парковки рядом с частным сектором из-за интенсивного движения машин и также предложили изменить вариант проезда, чтобы автомобилисты передвигались не по частному сектору. Это предложение приняли в работу.

В парке «Взлет» в микрорайоне Авиационный планируются к размещению зоны барбекю, детская, пляжная, спортивная, а также велодорожки и ограждение.

«Планируем сделать велодорожку в парке, чтобы можно было кататься на роликах и велосипедах, и одновременно из этого парка сделать связь с аэропортом Домодедово. Это программа максимум, чтобы можно было на велосипедах добраться до аэропорта», - отметил главный архитектор проекта Алексей Воробьев.

Со стороны объездной дороги установят шумозащитные экраны. Рассматривается предложение об организации площадки для запуска авиамоделей.

«Суть обоих парков у нас одна – это рекреационная зона отдыха для наших горожан», - заключил Ежокин.