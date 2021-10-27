РИАМО – 27 окт. По данным Страхового Дома ВСК, с начала года было зафиксировано 14 тыс. происшествий с российскими туристами, отдыхающими за рубежом. Самыми распространенными страховыми случаями среди отдыхающих за границей россиян являются простудные заболевания и проблемы с желудочно-кишечным трактом – не менее 80% обращений.

По данным ВСК, россияне редко сталкиваются с Covid-19 во время отдыха за границей – в структуре простудных заболеваний коронавирус занимает менее 1%. Еще 10% обращений в страховую компанию связаны с травмами и несчастными случаями, такую же долю занимают тяжелые формы сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с нервной системой.

Одним из условий получения визы в большинство зарубежных стран является оформление полиса ВЗР, т.к. наличие страховки позволит минимизировать финансовые потери при наступлении страхового случая. Так, клиенту компании, отдыхающему в Финляндии, был поставлен диагноз осложненная острая кишечная непроходимость, страховая выплата составила 2,9 млн рублей. Российский турист, путешествующий в этом же году по Словакии, получил инфаркт миокарда, ВСК компенсировала затраты на лечение в размере 1,9 млн. рублей.

«Туристические поездки часто бывают сопряжены с определенными финансовыми рисками – так, любая травма, отравление или простуда могут стать серьезной дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. Для примера, пищевое отравление в случае госпитализации в Турции может обойтись в сумму, превышающую 300 долларов США в сутки. При этом, средняя стоимость полиса ВЗР за один день в этой же стране – в пределах 1 доллара США – это несопоставимые расходы», - отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.