РИАМО - 26 окт. В рамках национального проекта «Образование» на базе Спасской школы в Волоколамском округе открылся образовательный центр «Точка роста», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Точка роста» – это классы, где ученики из самых отдаленных населенных пунктов могут осваивать передовые технологии, развивать свои таланты и даже пробовать себя в необычных профессиях.

Благодаря современному оборудованию теперь школьники могут углубленно обучаться в специализированных лабораториях по нескольким предметам: химия, биология, физика, информатика и даже робототехника. Особой популярностью у ребят пользуется робот-манипулятор.

С помощью «Точки роста» можно не только выявить талантливых детей, но и позволить каждому из них выбрать интересующее направление и реализовать на практике свои способности. Занятия по дисциплинам проходят как во время занятий, так и после них.

В Волоколамском городском округе это уже третий центр подобного профиля.

«Точки роста» – важный федеральный проект, который позволяет ребятам из отдаленных территорий обучаться с использованием передовых технологий.