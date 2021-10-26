РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В Подольске нашли живой 15-летнюю Валерию Коровицыну, которая ушла из дома на улице Кирова в ночь с 21 на 22 октября и с тех пор о ней не было ничего известно, сообщает УМВД России по Подольску.

Всех участников поисков поблагодарили за помощь.

Это не первая пропажа данной девочки. В январе 2020 года ее разыскивали двое суток.

Ранее в Подольске нашли живой пропавшую 11-летнюю Елизавету Смирнову. Она уехала из дома со своим отцом в поликлинику в Москве и не вернулась.