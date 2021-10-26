РИАМО - 26 окт. Артист Моргенштерн принес извинения за свое высказывание о непонимании празднования Дня Победы, он также отметил, что его слова вырвали из общего контекста, сообщает Газета.ru.

«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, я лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста», - написал артист в своем Instagram-аккаунте.

Моргенштерн отметил, что в финальную версию интервью не вставили его реплику о том, что ветеранам стоит выделять дополнительные деньги. Артист добавил, что уважает ветеранов Великой Отечественной войны и гордится ими.

Певец также подчеркнул то, что некорректно сформулировал свои мысли о Дне Победы. Артист отметил, что «никто не написал» про его пожелание для России новых побед в области технологий и освоения космоса.

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