РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Члены подольского военно-исторического клуба «Княжество» в составе межклубного объединения «Восьмой московский стрелецкий приказ В. Пушечникова» приняли участие в съемках исторических сцен художественного фильма «Сокровища Ивана Грозного», сообщает Молодежный медиацентр округа.

Фильм о пропавшей Либерее, или легендарной библиотеке Ивана Грозного, выйдет на экраны в 2022 году.

Согласно легенде, Грозный унаследовал Либерею от своего деда, великого князя Ивана III. Ему книги привезла в Москву из Византии в качестве приданого невеста Софья Палеолог. Там были уникальные манускрипты, в том числе тексты раннего христианства и древние книги вавилонского царства. После нападения на Москву хана Гирея Иван Грозный отправился вместе с казной и, как считают некоторые историки, книгами в Вологду. Но ни в Вологде, ни в Москве следов библиотеки не нашли.

Режиссер фильма Глеб Орлов предложил свою версию исчезновения загадочной библиотеки. По сюжету фильма, при строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный клад, который доказывает - легендарная библиотека Ивана Грозного жива. За старинным артефактом начинают охоту могущественные силы.

Генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин считает, что история понравится не только российской публике. Легенда о Либерее оригинальна и колоритна, сценарий полон крутых сюжетных поворотов, а съемки пройдут в красивейших уголках страны, что привлечет зрителей по всему миру.

Клуб военно-исторической реконструкции средневековья «Княжество» из Подольска занимается изучением и воссозданием материальной культуры раннего средневековья. Базируется в структурном подразделении «Молодежный» Дворца творчества молодежи на улице Почтовая, 8.