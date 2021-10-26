РИАМО - 26 окт. Тоннелепроходка от станции «Печатники» до станции «Нагатинский затон» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро ведется в штатном режиме соответственно графику работ, его готовность превысила три четверти, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — оператор программы развития Московского метрополитена.

«Продолжается строительство двухпутного тоннеля между станциями «Печатники» и «Нагатинский затон» БКЛ метро – щит-гигант «Виктория» диаметром 10 метров уже прошел 1305 из 1692 метров, что составляет более чем три четверти запланированного пути, и ведет работы в штатном режиме под акваторией Москвы-реки», – отметил Юрий Кравцов.

По его словам, произошел незначительный выход воздуха по причине расположения на трассе залегания тоннеля песчано-галечниковых грунтов.

«Это обычная ситуация в таких грунтах: выдавливаемый воздух поднимается вверх, образуя круги на воде», - пояснил руководитель холдинга, добавив, что на работу тоннелепроходческого комплекса данный процесс не повлиял - все узлы и агрегаты «Виктории» находятся в исправном состоянии, и работы продолжаются согласно установленному графику.

Перед началом проходки под акваторией Москвы-реки была произведена замена режущего инструмента тоннелепроходческого щита на специально оборудованной площадке.

Большое кольцо метро – ключевой проект столичного метростроения сегодня, его длина составит 70 км, на нем разместится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров. Это будет самая протяженная подземная кольцевая линия метро в мире. Сегодня на востоке БКЛ в активном строительстве находятся 4 станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Их ввод улучшит транспортную доступность прилегающих районов.

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