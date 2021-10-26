РИАМО - 26 окт. Партия «Единая Россия», собрав в предвыборный период порядка 15 тыс. наказов жителей подмосковного Реутова, реализовала большинство из них совместно с региональными и местными органами власти, сообщает пресс-служба главы городского округа, секретаря местного отделения партии Станислава Каторова.

«В числе приоритетных наказов жителей – предложения по благоустройству сквера за ДК «Мир», ремонту в школах и детских садах и благоустройства их территорий, возведение пристройки к поликлинике №1, работы во дворах жилых домов. Большинство из запланированного уже выполнено, часть предложений находится в работе», - отмечается в сообщении.

В начале сентября в Реутове губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с председателем Мособлдумы, лидером фракции «ЕР» Игорем Брынцаловым, жителями и строителями заложили памятную капсулу в фундамент будущего корпуса пристройки к поликлинике №1. Его соединят с действующим зданием поликлиники переходом, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Здесь смогут принимать до 250 пациентов в смену.

«Еще одним примером совместной работы с жителями стало завершение первого этапа реконструкции сквера за ДК «Мир», в рамках которого по парковой территории проложили пешеходные дорожки и подготовили местность для масштабных работ, которые пройдут в 2022 году. Также в числе задач, стоящих перед партийцами, депутатами и властями города – пожелание жителей обустроить новый надземный пешеходный переход через железнодорожные пути в районе улицы Октября. Этот и другие проекты находятся в стадии проработки», - говорится в сообщении пресс-службы.

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов отметил, что движение вперед в деле развития территорий возможно только при активном участии жителей.

«Все перемены, которые происходят в Реутове, трудно представить без участия жителей. Любой вопрос о благоустройстве территорий, выборе проектов детских площадок, обустройстве «народных троп», определении очередности ремонта дорог и многие другие решается только совместными усилиями», - сказал Каторов.

Он подчеркнул, что муниципальный уровень власти максимально близок к людям, именно поэтому конструктивный диалог и стремление получить обратную связь для администрации Реутова стали приоритетами в работе.

«Это дает принципиально новый результат - жители активно включаются в работу, формируется комфортная среда обитания и что самое главное - бережное, ответственное отношение людей к своему двору, улице и городу в целом», - подытожил глава Реутова.