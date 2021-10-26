РИАМО - 26 окт. В рамках программы социальной газификации жители Подмосковья могут заключить комплексный договор. Он будет регламентировать проведение газа и его дальнейшую поставку внутри участка собственника, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Это договор, который включает в себя все виды работ и оборудования внутри участка, то есть проектирование и строительство газопровода от забора внутри участка. Обвязка котельного оборудования, если вы выбираете плиту, бойлер, это тоже входит в состав комплексного договора», — объяснил Баранов.

Он напомнил, что в комплексный договор также включено техническое обслуживание оборудования и поставка газа. Подать заявку на его заключение можно на сайте «Мособлгаза» и портале Госуслуг.

Представители компании свяжутся с жителем в течение 10 дней и назначат время встречи. Также сотрудники «Мособлгаза» перед началом работ в каждом населенном пункте вместе с представителями администрации и старостами обходят все домовладения и общаются с собственниками. На этом этапе представители компании уточняют, планирует ли житель заключать договор или пока нет.

Кроме того, комплексный договор можно заключить в стационарных пунктах социальной газификации. В офисах также предоставляется ряд других услуг.