РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 окт. В подмосковном Щелкове за прошедшие сутки выявили 27 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8 192 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 2 930 случаев коронавирусной инфекции.

В регионе за все время пандемии подтверждено 505 213 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 8 554 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 432 992 человека.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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