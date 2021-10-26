РИАМО - 26 окт. На бюджетных строительных площадках Московской области усилены противоэпидемические меры. Соблюдение этих требований контролируют специалисты регионального министерства строительного комплекса, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом усиление противоэпидемиологических мер требуется от всех участников строительства.

«Сотрудники министерства контролируют, чтобы на всех площадках ежедневно сотрудникам измеряли температуру перед началом рабочей смены, проводился ежедневный осмотр строителей медиком, была организована дезинфекция бытовых городков, санитарная обработка мест общего пользования, а также регулярная выдача масок и перчаток», - рассказал глава министерства строительного комплекса Владимир Локтев.

Если специалисты обнаруживают недостатки, то сразу принимают меры по их устранению

Согласно постановлению губернатора региона Андрея Воробьева, во время эпидканикул с 28 октября по 7 ноября стройки останавливать не будут. Работы на них продолжатся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

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