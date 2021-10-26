РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Спортсмен из Подольска Ахрор Чирмашов занял первое место в соревнованиях по воркауту в Твери, сообщает Федерация воздушно-силовой атлетики Подмосковья.

24 октября в Твери состоялись соревнования по воркауту WORKOUT SUETA 2021. В турнире приняли участие лучшие атлеты Твери и Московской области. Чирмашов стал лучшим, победив в финале Кирилла Савина и Александра Соколова. Федерация поздравила спортсмена с заслуженной победой.

Чирмашов является членом сборной команды Московской области по воздушно-силовой атлетике.