РИАМО - 26 окт. На базе Российской академии менеджмента в животноводстве в поселке Быково городского округа Подольск прошло 75-е заседание комиссии по проведению экспертизы племенных стад, оценке деятельности организаций по племенному животноводству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Комиссией рассмотрены комплекты документов предприятий Подмосковья с целью определения вида племенной организации в области племенного животноводства. Комплекты документов представили хозяйства «РусМилк» городского округа Луховицы и «Дельта-Ф» Сергиево-Посадского городского округа», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Во время проверки специалисты в дополнение к представленной хозяйствами информации предоставили отчеты с анализом состояния баз данных программного обеспечения «Селекс».

По словам Сергея Воскресенского, в результате проведенной экспертизы представленных документов с предварительным выездом в хозяйства, комиссия отметила соответствие деятельности этих предприятий действующим минимальным требованиям Правил в области племенного животноводства.