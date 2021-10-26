РИАМО - 26 окт. Около 7 тыс обманутых дольщиков планируют восстановить в правах за счет средств столичного бюджета в 2022-2024 годах, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы, сейчас принято решение о достройке 9 проблемных объектов в столице за счет средств бюджета, выделенных Московскому фонду защиты прав дольщиков.

«Это 21 корпус общей площадью 556 тыс. кв. м, 2,3 тыс. пострадавших граждан. Из них по семи объектам уже состоялись решения суда, объекты переданы фонду для достройки», – рассказала Пятова.

Она уточнила, что финансирование достройки проблемных объектов предусмотрено проектом бюджета города Москвы на 2022-2024 годы.

По словам Пятовой, по итогам 2021 года за счет средств городского бюджета планируется восстановить в правах 1,2 тыс. дольщиков, а в 2022-2024 годах – 6,8 тыс. дольщиков.

За 10 лет в мегаполисе в своих правах были восстановлены 22,5 тыс. обманутых дольщиков.