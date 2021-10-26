РИАМО - 26 окт. В период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, в Подмосковье будут в полном объеме выполняться строительные работы по программе социальной газификации, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Во-первых, «Мособлгаз» - это жизнеобеспечивающая организация, организация, которая может и априори должна работать, в том числе и в такие периоды. Во-вторых, у нас 100% сотрудников в «Мособлгазе» вакцинированы, по этому параметру мы тоже имеем право продолжать работать», — сказал Баранов.

Гендиректор добавил, что офисные сотрудники компании частично будут работать дистанционно. Строительная техника и проектировщики продолжат выполнять задачи в прежнем режиме. ​

Догазификация населенных пунктов в Подмосковье проводится в рамках программы, созданной по распоряжению президента России Владимира Путина. Собственники получат газ до границ своих участков бесплатно и в беззаявительном порядке.

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