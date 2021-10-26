РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В подмосковном Подольске прошел фестиваль комиксов, его участники в образах современных героев фильмов и сказок участвовали в конкурсах и мастер-классах, сообщает Молодежный медиацентр округа.

24 октября во Дворце творчества молодежи прошел местный аналог популярного фестиваля «Comic Con Russia», посвященного фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм.

Тематикой подольского мини-фестиваля стал современный графический роман или комиксы. Любителей графической культуры собрали активисты Региональной общественной организацией «ТРОЯ».

Участники фестиваля в образах современных героев фильмов и сказок участвовали в конкурсах и мастер-классах. Гостем праздника и одним из ведущих мастер-классов стал заслуженный художник республики Татарстан, заведующий кафедрой дизайна института имени Косыгина Ильдар Мустафин.