РИАМО - 26 окт. Минстрой РФ презентовал данные нового индекса цифровизации городского хозяйства в городах страны по итогам 2020 года. Ряд подмосковных городов стали лидерами в своих категориях населенности, сообщается на сайте министерства.

Индекс цифровизации «IQ городов» рассчитывается для 203 российских городов, каждый из них оценивается по 47 показателям, среди которых, к примеру, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный транспорт, экономическое состояние и инвестклимат.

Задача индекса – оценить, насколько эффективно российские города проводят цифровую трансформацию городского хозяйства. Среднее значение индекса за предыдущий год достигло 44,17 баллов из 120 возможных. Это на 8,44% выше чем в 2019 году, а также на 33,35% выше, чем в 2018 году.

Все участники разделены на 4 группы в зависимости от численности населения.

В группе крупнейшие города (от 1 млн человек) на первом месте индекса расположилась Москва (103,25), на втором месте — Воронеж (63,38), на третьем месте — Казань (60,93).

В группе крупные города (от 250 тыс. до 1 млн человек) первое место занял Белгород (75,75), следом идут Химки (74,60), завершает тройку Тюмень (67,01).

В группе большие города (от 100 тыс. до 250 тыс. человек) в первой тройке оказались Щелково (73,25), Домодедово (72,74), Реутов (68,92).

В группе города (менее 100 тыс. человек) на первом месте Дубна — 64,78, далее следуют Ивантеевка (64,46) и Кольцово — 58,69.

Наибольший рост среднего значения индекса зафиксирован в 2 группах городов — среди крупнейших городов с населением от 1 млн человек и в малых городах с населением до 100 тыс. человек.

«Наши города уделяют большое внимание процессам цифровизации. Среднее значение индекса IQ растет высокими темпами уже второй год подряд. Конечно, на это не могла не повлиять пандемия, которая стала катализатором для внедрения цифровых решений», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.