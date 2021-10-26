РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 окт. Сотрудники Огудневского территориального подразделения и АО «Мособлгаз» провели обходы домовладений в деревне Первая Алексеевка и в селе Душоново Щелкова, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

В ходе обхода домов было проверено наличие договора у собственников на техническое обслуживание газового оборудования.



Всем собственникам газового оборудования необходимо иметь договор на техническое обслуживание со специализированной организацией. Чтобы заключить договор с «Мособлгазом» необходимо подать заявку через личный кабинет клиента или обратиться на горячую линию: 8(800)200-24-09.