РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 окт. Врачи первой городской больницы подмосковного Красногорска спасли пожилую пациентку с аневризмой сонной артерии, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

75-летняя женщина обратилась к ЛОР-врачу с жалобами на боли в горле, затруднение проглатывания твердой пищи и затруднение дыхания. Проведенное КТ-исследование с контрастом выявило у пациентки аневризму внутренней сонной артерии – достаточно редкую и крайне опасную патологию. Женщину госпитализировали в Красногорскую городскую больницу №1.

Из-за дегенеративных изменений сосудистой стенки просвет сосуда расширяется, вплоть до разрыва и возникновения профузного кровотечения. Также в аневризме из-за особенностей кровотока скапливаются тромботические массы, фрагменты которых могут мигрировать с током крови и вызвать у пациента острое нарушение мозгового кровообращения - инсульт.

«Мешотчатая аневризма около 3,5 см в диаметре сдавливала органы дыхания и пищеварения пациентки», - пояснила сосудистый хирург Красногорской ГБ №1 Анастасия Мелешко.

По ее словам, у женщины была патологическая деформация всех сосудов шеи. Также имелась патологии соединительной ткани, была изменена дуга аорты, все остальные сосуды были расширены. В патологический рубцово-спаечный процесс вокруг аневризмы были вовлечены жизненно важные нервы шеи.

«Если во время операции, например, задеть подъязычный или языкоглоточный нерв, могут возникнуть проблемы с артикуляцией, движением языка, глотанием. Этот этап является самым важным и ответственным в операции», - отметила Мелешко.

Пациентке провели резекцию аневризмы – полное ее удаление. Выпрямили вход внутренней сонной артерии и восстановили физиологический ток крови. Операция длилась 3,5 часа и прошла успешно. Двигательные, речевые и глотательные функции сохранены.

На данный момент пациентка выписана домой, на амбулаторное наблюдение кардиологов, сосудистого хирурга, а также ЛОР-врача по месту жительства.