РИАМО - 26 окт. По программе социальной газификации уже более 20 тыс. жителей Подмосковья получили доступ к газу. На сегодняшний день 450 населенных пунктов региона полностью догазифицированы, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«До конца этого года перед нами стоит задача газифицировать 1113 населенных пунктов. Мы приближаемся к экватору», — сказал Баранов.

Он отметил, что работы ведутся согласно графику и выразил уверенность, что к 1 ноября будет газифицировано уже более 500 населенных пунктов Подмосковья.

Баранов подчеркнул, что уже построено 400 км газопроводов — это больше половины запланированного на 2021 год объема.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.