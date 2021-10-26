РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 окт. Пять человек погибли на железнодорожных путях в подмосковном Красногорске с начала года, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

В текущем году на территории округа на железнодорожных путях произошло пять случаев с летальным исходом. Как правило, основными причинами трагедии являются попытки граждан пересечь железную дорогу в неположенном месте либо на запрещающий сигнал светофора.

Представители отдела транспорта и связи администрации горокруга Красногорск, межмуниципального управления №9 административно-пассажирской инспекции Московской области и АО «РЖД» провели совместное профилактическое мероприятие во вторник. В ходе рейда на железнодорожном переходе с улицы Железнодорожной на Заводскую выявили 16 нарушителей.

С ними провели профилактические беседы. Также участники рейда раздали агитационные листовки прохожим и проверили исправность оборудования санкционированного пешеходного перехода, который оснащен свето-звуковой сигнализацией, информационными и предупреждающими табличками.