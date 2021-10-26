РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 окт. TikTok-блогер Тимур Цыренов в рамках национального проекта «ЧитТок» прочтет фрагмент рассказа Антона Чехова «Человек в футляре» и обсудит его с гостями модельной библиотеки Балашихи, мероприятие состоится 27 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Всероссийский «ЧитТок» – проект АНО «Национальные приоритеты», специально разработанный для модельных библиотек России. Суть его в том, что TikTok-блогеры-миллионники в разных российских регионах приходят в модельные библиотеки и читают вслух классику, а потом обсуждают текст с читателями.

«27 октября в 16:00 в модельной библиотеке в Балашихе блогер Тимур прочитает фрагмент знаменитого чеховского «Человека в футляре» и поговорит о рассказе со слушателями. В этоn же день к всероссийскому «ЧитТоку» присоединятся все модельные библиотеки страны», - говорится в сообщении.

Мероприятия в библиотеках проходят при строгом соблюдении мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

Первый ЧитТок в Московской области прошел 20 октября в модельной библиотеке №14 города Королева: TikTok-блогер Марина Омар не только прочитала «Сказку о царе Салтане» Пушкина, но и обсудила с гостями библиотеки проблемы феминизма и социальные лифты.