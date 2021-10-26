Сон не только занимает важную часть жизни человека и отнимает по шесть-восемь часов ежедневно, но и приносит организму пользу. Сомнолог, руководитель Центра медицины сна МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал РИАМО, чем занят мозг во время сна и как можно восстановить режим.

— Александр Леонидович, что изучает сомнология?

— Это относительно новое направление в науке, которое посвящено изучению сна, состоянию человека в этот период как в норме, так и при патологии.

На сегодняшний день описано более 80 видов нарушений сна. Их можно разделить на группы, которых тоже довольно много. Например, сомнология изучает дыхательные нарушения — храп, апноэ сна (прекращение вентиляции легких во время сна более чем на 10 секунд — прим. ред.). Есть группа двигательных нарушений — например, довольно часто встречается синдром беспокойных ног, бруксизм (состояние, когда человек скрипит зубами во сне — прим. ред.).

Также сомнология изучает ночные страхи, кошмары. Сомнологи работают с расстройствами поведения: в фазе быстрого сна люди, как правило, обездвижены, а у пациентов с патологиями сон может сопровождаться двигательной активностью.

Ну и нельзя оставить без внимания самые популярные расстройства сна — инсомнию, то есть бессонницу, и гиперсомнию — состояние, в котором человек постоянно хочет спать. В норме взрослый человек спит семь-девять часов. Если продолжительность сна меньше шести или больше десяти часов, мы говорим о пониженной или повышенной продолжительности сна, что является отклонением от нормы.

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— Почему вы решили стать сомнологом?

фото из личного архива Александра Калинкина

— Прежде всего стоит сказать, что такой профессии, как сомнолог, в нашей стране официально не существует, хотя за рубежом можно встретить медиков с такой субспециализацией.

По основной специальности я врач-кардиолог. Я еще в студенчестве заинтересовался причинами повышения артериального давления в ночное время, и это привело меня к изучению сна.

— Почему сон является такой важной частью нашей жизни?

— До конца функциональное предназначение сна неизвестно, но существует множество гипотез. Знаменитый российский физиолог, Иван Николаевич Пигарев, разработал висцеральную теорию сна. Проведя ряд опытов над животными, он доказал, что во время сна кора головного мозга обрабатывает информацию, поступающую от внутренних органов. Например, участок коры, который днем отвечает за зрение, ночью получает и обрабатывает данные от желудка и кишечника.

— То есть ночью мозг не спит, а трудится?

— Во время сна мозг иногда работает больше, чем при бодрствовании. У сна есть две фазы: медленная и быстрая. За ночь человек переживает четыре-шесть циклов, включающих обе эти фазы. В период быстрого сна мозг работает особенно напряженно.

Мозгу не нужен отдых от обработки информации, даже наоборот: если лишить мозг информации, нейроны, оставшиеся без работы, умирают. Это происходит из-за особенностей функционирования высокоорганизованной нервной ткани.

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— А как же люди в коме? Если их мозгу нечего обрабатывать, то он гарантированно погибнет?

— Зависит от того, спит ли находящийся в коме человек. Если у больного можно зафиксировать периоды сна, то с большой вероятностью из комы он рано или поздно выйдет. Если человек не спит, значит структуры головного мозга глубоко поражены, и выйти из комы у него уже вряд ли получится.

— С какими проблемами к вам обычно обращаются?

— Чаще всего ко мне приходят пациенты с храпом, апноэ сна и бессонницей. Несмотря на то, что я часто сталкиваюсь с одними и теми же патологиями, это вовсе не значит, что у меня есть универсальная методичка, которая позволяет с порога выдать человеку рекомендации по лечению.

Даже если люди храпят одинаково, причина храпа у каждого своя. Храп может возникнуть из-за повышенного веса, особенностей строения верхних дыхательных путей, ЛОР-патологий. С каждым пациентом нужно работать индивидуально.

— Как вы работаете с пациентами? Какие обследования проводите?

фото из личного архива Александра Калинкина

— Сначала я собираю анамнез, записываю историю болезни, выявляю наличие сопутствующих патологий. Потом провожу полисомнографическое исследование в состоянии сна. Это комплексное нейрофизиологическое обследование позволяет оценить работу организма в период сна и выявить патологические отклонения: нарушения активности головного мозга, дыхания, сердечной деятельности.

Во время обследования пациент ложится на кровать в специальной комнате, на его теле и голове закрепляют множество датчиков. Когда человек засыпает, я слежу за частотой дыхания, насыщением гемоглобина кислородом, активностью мозга, движением глаз, тонусом подбородочных мышц, работой сердца. Сеанс также снимают на видео.

С помощью обследования можно понять, как проходят отдельные стадии сна, какова их продолжительность, в каком состоянии во время сна находятся органы и системы пациента в каждую из стадий. А если пациент не может заснуть, датчики позволят врачу понять, почему у человека развилась инсомния.

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— Что происходит с пациентом после обследования?

— После него человек получает диагноз. Я назначаю лечение и затем контролирую состояние пациента. Несмотря на то, что сомнология пока официально не зарегистрирована как медицинская специальность, пациент получает полный набор врачебных рекомендаций.

Лечение зависит от причины нарушения сна. Врач может рекомендовать изменить образ жизни или предложить лечение медикаментами, светотерапию, CPAP-терапию (искусственную вентиляцию легких с помощью создания постоянного положительного давления — прим. ред.) и другие виды респираторной поддержки.

— Что произойдет с человеком, который решит не спать совсем в рамках эксперимента?

— Длительная депривация сна, то есть его недостаток или полное отсутствие, приводит к смерти. Конечно, на планете есть существа, которые могут не спать всю жизнь, например, фруктовые мушки. Но человек не может выжить без сна. Рекордсмен Рэнди Гарднер бодрствовал 11 суток подряд, но для многих из нас будет сложно не спать даже неделю.

Человек, который отказывается от сна, погибает, потому что у него резко снижается иммунитет. Мозг во время сна обрабатывает информацию от внутренних органов и на ее основе принимает решения. Когда органы не получают ответа от мозга, их работа нарушается, эффективность иммунной системы снижается, и в организм проникают различные инфекции.

— А чем вредна повышенная продолжительность сна?

— Она связана с более ранней смертностью. Обычно патологически долгий сон — следствие сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных нарушений, хронического воспаления. Сам сон как таковой не вредит здоровью.

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— Правда ли, что полезнее всего ложиться спать до 23:00? Что делать «совам», если они по вечерам не чувствуют усталости?

— Научно доказано, что идеальный период для засыпания — интервал с 22:00 до 23:00.

Дети в большинстве своем являются «жаворонками», подростки — «совами». А потом с возрастом они снова превращаются в «жаворонков». Но у большей части людей изменчивый суточный ритм, поэтому их называют «голубями». Они довольно легко адаптируются под нужный график.

Однако всегда будут люди, которые не смогут перестроиться на нужный ритм, — таких около 10%. Им придется найти работу с подходящим графиком или договориться с начальством о сдвиге рабочих часов. Переучить их просто не выйдет.

— Как прийти к идеальному режиму сна и бодрствования?

— Сначала нужно понять, что здоровый сон — залог здоровья и сохранения качества жизни. На сон нужно отводить достаточное количество времени: многим хватает около семи-девяти часов. Узнать свою норму можно в отпуске, когда не нужно вставать на работу по будильнику.

Лучше всего отходить ко сну до полуночи, между 22:00 и 23:00. Просыпаться лучше в одно и то же время, даже в выходные. И стоит использовать будильники только в исключительных случаях: пробуждение должно быть естественным. С момента пробуждения нужно находиться в освещенных местах, даже если погода на улице пасмурная. За час или два до сна нужно ограничить использование любых световых приборов: телевизора, компьютера, телефона, ярких ламп.

Стоит также ограничить или вовсе исключить употребление продуктов, содержащих кофеин: кофе, чая, шоколада, энергетических напитков. Кстати, около 15% людей отмечают, что после употребления кофе им хочется спать: это связано с генетически обусловленными особенностями метаболизма. Для улучшения качества сна не нужно использовать алкоголь. Да, он ускоряет засыпание, но приводит к фрагментации сна и более раннему пробуждению, а это может сделать проблемы со сном хроническими.

Также нужно регулярно выполнять аэробные физические упражнения, но за четыре часа до сна интенсивные физические нагрузки лучше исключить. Еще не стоит переедать перед сном или ложиться спать голодным.