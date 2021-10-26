РИАМО - 26 окт. Специалисты устанавливают возможные причины хлопка бытового газа в подмосковном Видном, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.

Днем во вторник многоквартирном доме в Видном произошел хлопок бытового газа. В результате ЧП выбито окно в комнате на 1-м этаже, без газоснабжения находится 1 квартира. Пострадавших в результате инцидента нет. По данным аварийной бригады, внутренний газопровод не поврежден, утечек газа там нет.

«Причины происшествия уточняются, наиболее вероятная – неправильная эксплуатация бытового газа. Ситуация находится на контроле министерства энергетики Московской области», – сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

В данном доме техническое обслуживание газового оборудования проводит компания ООО «Промгазэнергосервис».