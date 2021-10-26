РИАМО - 26 окт. В Мособлдуму внесен проект регионального бюджета на 2022-2024 годы, плановая работа над бюджетом начнется после его принятия к рассмотрению на ближайшем заседании парламента, 28 октября, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Проект бюджета в думу внес губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Предстоит большая и многоплановая работа: после сложного 2020 года, когда пандемия диктовала нам условия, мы возвращаемся к бюджету развития. Реальный рост доходов населения – это итоговая задача, поэтому новый бюджет должен дать импульс развитию всех сфер. При этом, конечно, как и всегда, главный финансовый документ сохранит свою социальную направленность», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что утверждение бюджета – это многофазовый процесс, так как свои правки будут вносить комитеты и фракции Мособлдумы. Затем пройдут публичные слушания, где свои предложения выскажут уже представители общественности.

Согласно проекту бюджета, доходы планируются в объеме: в 2022 году – 763,1 млрд рублей, в 2023 году – 840,5 млрд рублей, в 2024 году – 898,3 млрд рублей. Планируемые расходы бюджета Московской области в 2022 году составят 807,4 млрд рублей, в 2023 году – 867,7 млрд рублей, в 2024 году – 913,8 млрд рублей.