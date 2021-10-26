РИАМО - 26 окт. Проект бюджета Подмосковья на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов внесен губернатором Московской области Андреем Воробьевым в Московскую областную думу. Основные цели бюджетной политики на ближайшие три года - сохранение высокого социального стандарта и необходимой доли бюджета развития, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Несмотря на необходимость продолжать принимать меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями, приоритетами бюджета региона остаются безусловное исполнение всех социальных обязательств, поддержка реального сектора экономики и последовательное восстановление темпов деловой активности, а также сохранение устойчивости бюджетной системы.

Доходы

Доходы бюджета Московской области прогнозируются на основании показателей развития региональной экономики, изменений налогового и бюджетного законодательства, а также оценки поступлений в бюджет. Доходы бюджета планируются в объеме: в 2022 году – 763,1 млрд рублей, в 2023 году – 840,5 млрд рублей, в 2024 году – 898,3 млрд рублей.

Ожидаемый общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2022 год составляет 690 млрд рублей с ростом к плану 2021 года на 17,9%. Прогнозируемые поступления в 2023 году – 765,7 млрд рублей с ростом к 2022 году на 11%, в 2024 году – 846,5 млрд рублей с ростом к предыдущему году на 10,5%.

Безвозмездные поступления в бюджет Подмосковья планируются в объеме: в 2022 году – 73,1 млрд рублей, в 2023 году – 74,8 млрд рублей, в 2024 году – 51,8 млрд рублей.

В структуре доходов бюджета региона основную долю занимают налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций и акцизы, на долю которых приходится 81% поступлений.

Расходы

Планируемые расходы бюджета Московской области в 2022 году составят 807,4 млрд рублей, в 2023 году – 867,7 млрд рублей, в 2024 году – 913,8 млрд рублей. Расходы сформированы в рамках 19 государственных программ региона и ориентированы на достижение целей и задач национальных проектов.

Социально значимые расходы сконцентрированы в рамках государственных программ Московской области: «Образование Подмосковья» (151,8 млрд рублей в 2022 году, 152,2 млрд рублей в 2023 году, 149,5 млрд рублей в 2024 году), «Здравоохранение Подмосковья» (125,2 млрд рублей в 2022 году, 118,2 млрд рублей в 2023 году, 120,4 млрд рублей в 2024 году), «Социальная защита населения Московской области» (104,6 млрд рублей в 2022 году, 106,1 млрд рублей в 2023 году, 107,9 млрд рублей в 2024 году).

Финансирование государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2022 году предусматривает 50,3 млрд рублей, 52,2 млрд рублей в 2023 году и 42,5 млрд рублей в 2024 году.

На создание условий для жилищного строительства, обеспечение прав обманутых дольщиков и недопущение возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства в рамках государственной программы Московской области «Жилище» в 2022 году планируется направить 9,5 млрд рублей, в 2023 году – 10,6 млрд рублей, в 2024 году - 4,2 млрд рублей.

Повышение качества жизни в Подмосковье и уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, дальнейшее развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, сокращение аварийного жилищного фонда, стабилизация экологической обстановки – приоритетные задачи государственных программ региона «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (в 2022 году планируется направить 15,8 млрд рублей, в 2023 году – 18,7 млрд рублей и 21,3 млрд рублей в 2024 году), «Экология и окружающая среда Подмосковья» (15,4 млрд рублей, 17,4 млрд рублей и 9,1 млрд рублей соответственно), «Безопасность Подмосковья» (12,1 млрд рублей в 2022-2023 годах ежегодно, 12,2 млрд рублей в 2024 году), «Формирование современной комфортной городской среды» (13,2 млрд рублей, 10,7 млрд рублей и 9,6 млрд рублей), «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (4,1 млрд рублей, 9,5 млрд рублей и 3,4 млрд рублей).

Бюджетная политика Подмосковья в сфере экономики в следующие три года будет направлена на поддержание экономического роста региона, поддержку малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса, развитие современной и эффективной транспортной системы, а также необходимой информационной инфраструктуры. На эти задачи в 2022 году предусматривается: 108,7 млрд рублей - в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», 9,4 млрд рублей - по программе «Цифровое Подмосковье», 6,8 млрд рублей - «Сельское хозяйство Подмосковья», 5,6 млрд рублей - «Предпринимательство Подмосковья».

Дефицит

Уровень дефицита бюджета Московской области, согласно проекту, составит в 2022 году 6,4% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений, 3,6% - в 2023 году и 1,8% - в 2024 году.

Ожидаемый объем государственного долга Подмосковья на 1 января 2022 года – 267,2 млрд рублей, из которых 48,4% приходится на государственные ценные бумаги, 40,2% - бюджетные кредиты, 11,4% - коммерческие кредиты. Верхний предел объема государственного долга региона не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

До окончательного утверждения бюджета Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов свои правки в законопроект внесут комитеты и фракции Московской областной думы. Представители общественности смогут внести свои предложения по бюджету на публичных слушаниях.