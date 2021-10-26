РИАМО - 26 окт. Девушка ударила ножом своего мужа в ходе ссоры в подмосковном Серпухове, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавший мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в одну из больниц округа вечером 24 октября. Врачи диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.

Правоохранители оперативно установили и задержали виновника преступления – жену пострадавшего. Выяснилось, что девушка ударила мужа ножом в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений.

В отношении нападавшей девушки возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.