РИАМО - 26 окт. В результате хлопка газа в жилом доме в Видном никто не пострадал, сообщили во вторник РИАМО в администрации Ленинского городского округа.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Советская, 14. Областная прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим.

«Врачи осмотрели 8 человек, госпитализация никому не потребовалась. Однако дети, находившиеся в квартире, несмотря на отсутствие видимых травм, направлены на дообследование в медицинские учреждения», – сообщили в администрации.

Там добавили, что характер и причину произошедшего установит следствие. Предварительная версия произошедшего – взрыв газовоздушной смеси. Несущие конструкции дома не повреждены, разрушена внутренняя перегородка и выбито оконное стекло.

«В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, сотрудники МЧС, полиции, газовой службы, представители администрации и медики», – отметили в администрации.