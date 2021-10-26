РИАМО - 26 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект комплексного благоустройства территории вблизи станций Москворечье, Курьяново и Перерва МЦД-2. Это участок от Ереванской улицы до платформы Перерва, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Общая площадь территории, которую предстоит привести в порядок, составляет 174,53 га.

На участке сделают дополнительные пешеходные переходы, предусмотрят места для посадки в общественный транспорт, обустроят стоянки такси и парковки для велосипедов.

От станций до остановки наземного транспорта можно будет добраться под навесами, которые укроют пассажиров от снега и дождя.

В рамках этого же проекта планируется реконструировать платформы станций Перерва и Москворечье. Кроме того, на станциях Перерва и Курьяново построят пешеходные переходы с конкорсами.

Данное благоустройство входит в проект развития МЦД-2 «Курско-Рижский».