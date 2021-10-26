РИАМО - 26 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому минимальная пенсия в городе повышается до 21 193 рублей, учитывается и городская доплата, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Пенсии проиндексируют с 1 января следующего года. Индексация составит 4,8%.

Также изменения в выплатах коснутся детей и родителей погибших военнослужащих, семей с детьми-инвалидами или инвалидами с детства, студенческих семей, сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а также усыновителей, опекунов и приемных семей.

Еще повышенные выплаты положены ветеранам ВОВ и участникам обороны Москвы, ветеранам боевых действий, труженикам тыла, ветеранам труда, детям войны, реабилитированным гражданам, Героям СССР и РФ, другим категориям граждан.

Повышенные выплаты будут получать и долгожители от 100 лет, почетные граждане столицы и те, кто имеет особые заслуги в области культуры, искусства и спорта. Увеличение выплат касается также летчиков-испытателей и других льготных категорий граждан.

По традиции в следующем году единоразово выплатят деньги к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размер этих выплат будет определен отдельными решениями столичных властей.

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