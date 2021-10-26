РИАМО - 26 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории около станции Фили МЦД-1 – участок от станции метро «Славянский бульвар» до Москвы-реки, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Работы по благоустройству проведут на территории площадью 54,86 га.

Станция Фили МЦД-1 расположена в западной части города вдоль строящегося Северного дублера Кутузовского проспекта – между ж/д станциями Тестовская и Славянский бульвар.

В рамках работ по благоустройству планируют построить подземный пешеходный перехода через пути МЦД-1. Кроме того, реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть. Работы затронут Промышленный проезд.

А еще здесь появятся дополнительные наземные пешеходные переходы и остановки наземного транспорта, стоянки такси, площадки для парковки велосипедов и автомобилей.

Пассажиры до станции смогут пройти под навесами, которые защитят от снега и дождя.