РИАМО - 26 окт. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии незастроенной территории в районе Тропарево-Никулино на улице Никулинская, вл. 2, об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Общая площадь территории составляет 0,68 га. Ранее на ней планировалось построить МФЦ с автостоянкой, однако проект не смогли реализовать.

На Никулинской улице планируют построить общественно-деловые объекты и ФОК общей площадью около 15,3 тыс. кв. м. Планируемый срок реализации проекта составляет 4 года, в него вложат 1,65 млрд рублей инвестиций.

Проекты комплексного развития территорий по реорганизации бывших промышленных территорий города объединяет программа «Индустриальные кварталы».

Уже приняты решения о комплексном развитии территорий общей площадью порядка 150 га. В их реорганизацию предполагается вложить свыше 300 млрд рублей.