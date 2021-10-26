РИАМО - 26 окт. Бывший заместитель начальника ГУ по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, полковник Алексей Новосельцев найден убитым в бане, расположенной на территории его дачи в новой Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.

Тело 69-летнего мужчины обнаружила его дочь, приехавшая на дачу, чтобы проверить отца, переставшего отвечать на звонки.

Труп находился в бане. На теле обнаружены множественные ножевые ранения груди, шеи и предплечий, а также ушибы головы.

На месте преступления работают правоохранители, возбуждено уголовное дело. Основной версией мотива убийства считается месть преступников за уголовные дела, которые расследовал Новосельцев.

В 2002 году после убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова киллером на Новом Арбате в Москве, Новосельцев возглавил оперативную группу, расследовавшую произошедшее. Благодаря действиям Новосельцева дело было раскрыто, а убийцы получили длительные тюремные сроки.