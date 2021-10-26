РИАМО - 26 окт. Народный артист России 27 октября Игорь Бутман будет справлять свое 60-летие, в этот день в Государственном Кремлевском Дворце и 28 октября в КСК «Тинькофф Арена» в Санкт-Петербурге проведут концерты, передает корреспондент РИАМО.

Поздравит Бутмана и выступит девятикратный лауреат премии «Грэмми», лауреат Пулитцеровской премии Уинтон Марсалис, оркестр Lincoln Center и многие другие.

«На 60-летие мы повторяем концерт, который был в Нью-Йорке в Линкольн центре, тогда для нас это очень важно. Важно, что дружат наши музыканты, что с того момента, как мы играли в первый раз, многие музыканты стали звездами», — сказал Игорь Бутман.

Народный артист России заявил, что его жизнь – это музыка, и он рад справлять свой юбилей, выступая на сцене. Бутман отметил, что программы концертов почти не будут различаться. Гостями станут музыканты и вокалисты, с которыми он работал. Сами концерты пройдут в формате covid-free.

«Для нас очень важно, чтобы после нашего концерта все были здоровы и никто не заболел. Поэтому это будет covid-free. Все должны быть с доказательством вакцинации или ПЦР-тестами. Это все-таки не полный зал будет, ограничение есть по количеству людей в зале», — пояснил Бутман.