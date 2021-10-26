РИАМО - 26 окт. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2930 случаев заболевания коронавирусом, самое большое количество выявленных заболевших зафиксировали в Одинцовском округе (303), Балашихе (177), Солнечногорске (167), Мытищах (157), Люберцах (140), Подольске (138), Химках и Чехове – по 125 и Королеве (118), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

82 случая заболевания коронавирусом за сутки выявили в Домодедове, 80 – в Истре, 78 – в Орехово-Зуевском округе, 77 – в Серпухове, 72 – в Коломне, 71 – в Зарайске, 67 – в Дмитровском округе, по 65 – в Клину и Красногорске, 59 – в Сергиево-Посадском округе, 56 – в Раменском округе, 55 – в Ивантеевке, по 45 – в Воскресенске и Фрязине, по 44 – в Богородском округе и Реутове, 43 – в Кашире.

40 – в Павловском Посаде, по 34 – в Электрогорске и Ступине, 31 – в Жуковском, 30 – в Лыткарине, 29 – в Серебряных Прудах, 27 – в Щелкове, 25 – в Электростали, 24 – в Талдомском округе, по 20 – в Лобне и Долгопрудном, по 18 – в Дзержинском и Краснознаменске, 14 – в Шатуре, 10 – в городском округе Пушкинский, 9 – в Бронницах, по 8 – в Котельниках и Луховицах.

По 6 – в Ленинском и Рузском округах, по 4 – в Наро-Фоминском округе и Лосино-Петровском, по 2 – в Волоколамском округе, Можайском округе, Власихе и Егорьевске, по 1 – в Дубне, Звездном городке, Протвине, Пущине и Черноголовке.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявили в Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Озерах, Рошале и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявлено 505 213 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8554 человека. Выздоровели и выписались 432 992 человека.

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