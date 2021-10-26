РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В микрорайоне Лаговский Подольска возле складов Wildberries эвакуировали 8 автомобилей, которые мешали проезду в деревню Бережки, сообщает теротдел администрации округа.

Во вторник провели очередные мероприятия по эвакуации автомобилей, припаркованных в зоне действия знака 3.28 «Парковка запрещена».

На территории микрорайона Лаговский регулярно проводят эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей в районе ООО «Вайлдберриз» вблизи деревни Бережки.