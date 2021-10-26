Как обратиться к детскому омбудсмену и в каких случаях он может помочь

Кто такой уполномоченный по правам ребенка
Уполномоченный по правам ребенка или омбудсмен выполняет обязанности, установленные Федеральным законом от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации». В его обязанности входит защита всех детей на территории России – как граждан РФ, так и иностранных граждан. Также омбудсмен занимается вопросами детей с российским гражданством за пределами нашей страны, говорит Татьяна Петренко, юрист, генеральный директор и управляющий партнер компании Legal Lab Pro, учредитель благотворительного проекта интеллектуального волонтерства Pro Bono Russia.
В нашей стране есть федеральный детский омбудсмен (до недавнего времени этот пост занимала Анна Кузнецова) и региональные. Обычно заявления от граждан, направленные на имя федерального уполномоченного по правам ребенка, передаются по вертикали омбудсмену обозначенного в заявлении субъекта.
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Задачи детского омбудсмена
Это должностное лицо содействует властям в создании и формировании системы защиты и реализации прав детей в России, а также обеспечивает единую политику в этой сфере.
Уполномоченный по правам ребенка следит за тем, насколько эффективно осуществляется защита прав и интересов детей, насколько успешно взаимодействуют федеральные и местные власти в таких вопросах. Детский омбудсмен отвечает за развитие международного сотрудничества в области защиты несовершеннолетних. Кроме того, в его обязанности входит профилактика преступности и безнадзорности детей.
Полномочия детского омбудсмена
Полномочия детского омбудсмена достаточно широки. У него есть возможность беспрепятственно помогать детям, беременным женщинам, несовершеннолетним, находящимся в домах ребенка и исправительных учреждениях. Уполномоченный может запрашивать всевозможные документы у государственных и муниципальных органов, посещать социальные, медицинские и иные организации, которые оказывают услуги детям и семьям с детьми.
К тому же при реализации своих полномочий омбудсмен вправе обращаться для решения любых вопросов по защите прав ребенка в органы опеки и попечительства, в суды и к депутатам. Он может обжаловать административные иски, если государство нарушило права ребенка, давать свои оценки в сторонних, то есть не инициированных им же судебных процессах, участвовать как эксперт в делах, касающихся защиты прав ребенка.
Когда к уполномоченному по правам ребенка поступает обращение с жалобой, предложением или иной информацией, связанной с защитой детей, он либо разъясняет заявителю, какие средства могут помочь ему в конкретной ситуации, либо сам обращается в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу, к полномочиям которых относится рассмотрение обращения.
Ежегодные доклады уполномоченного размещаются на его официальном сайте и публикуются в «Российской газете».
Чем омбудсмены отличаются от органов опеки
По словам Татьяны Петренко, в органы опеки обращаются в основном за фиксацией бытовых условий и нарушений родительской функции. Опека так же, как и омбудсмен, имеет полномочия на участие в суде, например, по решению вопросов определения места жительства ребенка и родителя.
Омбудсмен – человек, который имеет безусловный авторитет знаний и опыта, поэтому он наделен более широкими полномочиями. Уполномоченные по правам ребенка действуют более глобально. Часто они задействуют органы опеки или опираются на их заключения. Также детские омбудсмены могут инициировать проверку самих органов опеки и попечительства в субъектах РФ.
В каких случаях стоит подавать обращение
К омбудсмену можно идти за помощью практически с любыми вопросами, касающимися отстаивания прав детей, говорит Татьяна Петренко. Например, известны случаи, когда уполномоченному по правам рабенка удалось отстоять квартиру для многодетной семьи с просроченным ипотечным взносом или решить вопрос об оказании медицинской помощи, требующей хирургического вмешательства, для ребенка не гражданина РФ, находящегося в нашей стране.
Чаще всего граждане обращаются с жилищными вопросами, касающимися улучшения и расширения жилплощади, по вопросам опеки над детьми и даже с проблемами социализации, например, в связи с буллингом в образовательных учреждениях.
По мнению адвоката Романа Нетужилова, просить помощи у уполномоченного по правам ребенка стоит тогда, когда исчерпаны все иные правовые возможности. Например, вы обращались в органы опеки, но это не привело к желаемому результату. В таком случае можно обратиться к детскому омбудсмену, оспаривая неправомерное решение государственного органа или должностного лица.
«Деятельность омбудсмена по правам ребенка не замещает другие структуры, а дополняет решения основного надзора и помогает в ситуациях, когда государственный аппарат не способен компенсировать пробел», – пояснил эксперт.
Как обратиться
Граждане вправе обратиться как к региональному детскому омбудсмену, так и к федеральному. На сайте уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ есть электронная приемная, а также информация о том, как принимает омбудсмен. Если обращение не относится к нему напрямую или требует задействования дополнительных государственных структур, то на приеме гражданам разъясняется порядок действий.
То же касается и региональных уполномоченных, в том числе подмосковного омбудсмена Ксении Мишоновой. Ее контакты и порядок обращения можно найти на сайте правительства Московской области. Московский омбудсмен по правам ребенка – Ольга Ярославская.
Гражданину достаточно грамотно составить электронное обращение, чтобы его приняли в работу, либо записаться через электронную приемную на личную встречу и получить консультацию. К тому же можно направить письмо «Почтой России» или позвонить на горячую линию.
Обращение должно быть оформлено в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», напомнил Нетужилов. Адвокат отметил, что обычно оно регистрируется в трехдневный срок с момента поступления. Жалобы в соцсетях не подлежат регистрации и не обрабатываются, но могут привлечь внимание общественности.
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