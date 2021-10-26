Как обратиться к детскому омбудсмену и в каких случаях он может помочь

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Полномочия детского омбудсмена достаточно широки. У него есть возможность беспрепятственно помогать детям, беременным женщинам, несовершеннолетним, находящимся в домах ребенка и исправительных учреждениях. Уполномоченный может запрашивать всевозможные документы у государственных и муниципальных органов, посещать социальные, медицинские и иные организации, которые оказывают услуги детям и семьям с детьми.

К тому же при реализации своих полномочий омбудсмен вправе обращаться для решения любых вопросов по защите прав ребенка в органы опеки и попечительства, в суды и к депутатам. Он может обжаловать административные иски, если государство нарушило права ребенка, давать свои оценки в сторонних, то есть не инициированных им же судебных процессах, участвовать как эксперт в делах, касающихся защиты прав ребенка.

Когда к уполномоченному по правам ребенка поступает обращение с жалобой, предложением или иной информацией, связанной с защитой детей, он либо разъясняет заявителю, какие средства могут помочь ему в конкретной ситуации, либо сам обращается в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу, к полномочиям которых относится рассмотрение обращения.

Ежегодные доклады уполномоченного размещаются на его официальном сайте и публикуются в «Российской газете».

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