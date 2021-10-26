РИАМО - 26 окт. На территории Москвы к 2025 году откроют более 30 спортивных объектов, в которых будет насчитываться 37 бассейнов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«До конца 2024 года планируется построить 23 физкультурно-оздоровительных комплекса, 7 специализированных спортивных сооружений и один отдельно стоящий бассейн. Всего в этих объектах разместятся 37 бассейнов», - сказал глава столичного департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

А заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что строятся как крупные знаковые объекты для занятий спортом профессионально, так и районные центры, где смогут заниматься каждый.

«В частности, свои двери откроют теннисный клуб и Международные центры самбо и бокса в Лужниках, серфинг-парк «Волна» в Мневниках, Ледовый дворец для Центра спорта и образования «Самбо-70», спортивный комплекс с экстрим-парком и зоной воркаут в Некрасовке, а также Дворец тенниса в составе Национального теннисного центра России им. Хуана Антонио Самаранча», — сказал Бочкарев.