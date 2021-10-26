РИАМО - 26 окт. Строительство 12 пожарных депо планируют завершить в течение 3-х лет в Москве. Они появятся в разных районах города, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«За последние годы в Москве было построено 16 пожарных депо, однако работа по обеспечению безопасности продолжается – в ближайшие три года будет сдано еще 12 таких депо», - подчеркнул глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы.

Объекты появятся в самых разных районах города. В тех местах, где есть дефицит на эти объекты. Это не только развивающиеся территории, но и уже сформированные.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что значительная часть АИП направляется на строительство объектов социальной сферы.

«Всего за счет АИП на ближайшие три года запланировано строительство 720 новых объектов. Программа хорошо сбалансирована с точки зрения удовлетворения главных потребностей города», – отметил заммэра.