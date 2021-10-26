РИАМО - 26 окт. Областная прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в многоквартирном жилом доме в Видном, на данный момент уточняется информация о пострадавших, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Специалисты дадут правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. Ход проверки поставлен на контроль.

Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место ЧП выехал исполняющий обязанности Видновского городского прокурора Александр Саломаткин.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья РИАМО сообщили, что хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Советская, 14. В результате повреждена стена между двумя комнатами. От госпитализации жители поврежденной квартиры отказались.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах. ВИДЕО>>