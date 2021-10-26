РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 окт. При участии члена комитета по физкультуре и спорту Госдумы РФ Романа Терюшкова в Люберцах подписали соглашение о сотрудничестве между городским округом и Федерацией спортивной борьбы России, которую возглавляет Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Михаил Мамиашвили, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Он отметил, что сейчас борьба – это один из самых популярных видов спорта. Более 340 борцов разных возрастов тренируются в спортшколах горокруга.

«Подписанное соглашение – это новый этап в развитии спортивной борьбы. В частности, это поможет развитию материальной базы нашим секциям и школам, даст возможность участвовать в рейтинговых соревнованиях, получать методическую помощь тренерам. Теперь и у наших юных борцов будет больше шансов завоевывать призовые места, а кому-то и стать Олимпийскими чемпионами, доказав всему миру, что Люберцы – территория спорта», - отметил Ружицкий.

Он также подчеркнул, что благодаря поддержке Федерации спортивной борьбы России, Московская область стала одним из первых субъектов, где была введена программа «Борьба - в школу».

«Подписание соглашения о развитии и продвижении спортивной борьбы - это правильный и своевременный шаг, который пойдет на пользу всей физкультурно-спортивной отрасли региона. Еще в 2016 году в Люберецком округе открылся специальный борцовский зал. Подписание соглашения говорит о серьезности намерений сторон, с каждым годом количество борцовских ковров будет увеличиваться», - отметил Терюшков.

По словам Михаила Мамиашвили, борьба - один из самых древних видов спорта.

«Она доступна любому мальчишке и девчонке. Хочу сказать слова благодарности Роману Терюшкову. Благодаря ему в Московской области спорт стал доступным для всех. Совсем не обязательно становиться олимпийским чемпионом, главное дать возможность мальчишкам и девчонкам заниматься спортом. Полученные на тренировках качества, помогут не только в спорте, но и в жизни. Хорошо, что есть такие главы, как Владимир Ружицкий, который ставит перед собой задачу решать не только социальные и экономические проблемы, но и заниматься воспитанием детей, чтобы они росли здоровыми, сильными и достойно ориентированными», - добавил мастер спорта.