РИАМО - 26 окт. В подмосковном Видном произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом доме, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение поступило в дежурную часть в 13:27.

«Улица Советская, дом 14. Произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом пятиэтажном доме. По предварительным данным, повреждена стена между двумя комнатами. Больше разрушений нет, завалов нет», – сообщили в пресс-службе.

Бригада скорой медицинской помощи осмотрела жителей квартиры, от госпитализации они отказались.

Сейчас на месте ЧП работает бригада газовой службы, бригада скорой помощи и специалисты от МЧС.