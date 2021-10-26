РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Домашние матчи ХК «Витязь» в Подольске 5 и 7 ноября пройдут без зрителей из-за ухудшения ситуации с Covid‑19, сообщает пресс-служба клуба.

Домашние матчи в рамках регулярного чемпионата КХЛ должны пройти 5 ноября с ЦСКА (Москва) и 7 ноября с ХК «Адмирал» (Владивосток). Хоккейные матчи пройдут в Ледовом дворце «Витязь».

Данное решение продиктовано постановлением губернатора Подмосковья. Министерство физической культуры региона согласовало с Управлением Роспотребнадзора по Подмосковью в период с 28 октября по 7 ноября проведение официальных спортивных соревновани без очного присутствия зрителей.