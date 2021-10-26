РИАМО - 26 окт. Первые уличные подмосковные экопункты появились в Королеве – 3 аппарата установила компания «РТ-Инвест». В дальнейшем такие экопункты появятся и в других округах Подмосковья, сообщает пресс-служба компании.

В ближайшее время установка планируется в Красногорске – 5 экопунктов, в Долгопрудном – 4, в Балашихе – 5, в Мытищах – 6, в Одинцовском округе – 3 и в Химках – 7.

Ранее 50 экопунктов было установлено в школах Московской области.

Всего в рамках совместного инвестиционного проекта правительства региона и компании на территории Подмосковья будет размещено 564 аппарата для сбора вторсырья.

Уличные экопункты выдерживают от минус 30 до плюс 40 градусов, что делает их использование возможным круглый год. Одновременно экопункты могут вмещать 800 алюминиевых банок и 450 пластиковых бутылок.

«РТ-Инвест» выполняет полный цикл обслуживания аппаратов – от сбора тары до ее транспортировки, контролируется этот процесс региональной системой мониторинга. В дальнейшем тара идет на переработку.