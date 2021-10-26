РИАМО - 26 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал артисту Моргенштерну поговорить с бабушкой и дедушкой и спросить у них о важности Дня Победы, сообщает Федеральное агентство новостей.
Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал высказывание исполнителя о непонимании ежегодного празднования Дня Победы в Великой отечественной войне.
Ранее в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак» Моргенштерн высказался о том, что не понимает ежегодное празднование Дня Победы.
По словам артиста, России нужно двигаться дальше и праздновать современные победы государства в технологических прорывах, а не события 70-летней давности.
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