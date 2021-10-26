РИАМО - 26 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал артисту Моргенштерну поговорить с бабушкой и дедушкой и спросить у них о важности Дня Победы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал высказывание исполнителя о непонимании ежегодного празднования Дня Победы в Великой отечественной войне.

«Вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески? Наверняка у них есть дедушки, бабушки. Поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше, но которые все равно живут рядом с нами», - сказал Песков.

Ранее в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак» Моргенштерн высказался о том, что не понимает ежегодное празднование Дня Победы.

По словам артиста, России нужно двигаться дальше и праздновать современные победы государства в технологических прорывах, а не события 70-летней давности.