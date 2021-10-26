РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 окт. Во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября Щелковский историко-краеведческий музей будет работать по измененному графику, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Музей будет работать с 28 по 30 октября и с 1 по 3 ноября в обычном режиме. В рабочие дни будут отменены групповые посещения музея и массовые мероприятия. Посещение музея возможно только при предъявлении QR-кода и паспорта.

Выставочный зал в ДК им. В.П. Чкалова будет закрыт с 28 октября по 7 ноября.