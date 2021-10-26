РИАМО - 26 окт. С начала 2021 года порядка 4,5 млн тонн животноводческой продукции проверили с помощью ветеринарно-санитарной экспертизы на ярмарках, в ТЦ и других объектах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства и сельского хозяйства региона.

«По результатам проведенной проверки не допущено в реализацию без ограничений 40,5 тыс. тонн некачественной и опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения и 13,4 тонн продукции растительного происхождения», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Подобные проверки осуществляют ветеринарные специалисты подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольствия региона ГБУВ «Территориальное ветеринарное управление №№ 1-5».

«Государственными ветеринарными лабораториями исследовано более 14,8 тыс. проб пищевой продукции. В том числе 770 проб молока и молочной продукции; 2,7 тыс. проб мяса и мясной продукции; 1,2 тыс. проб рыбы и морепродуктов и 9,9 тыс. пробы других продуктов», - отметил Воскресенский.

В ходе экспертизы специалисты проверяют температурный режим реализуемой продукции, оценивают состояние торговых мест, изучают документы, где содержится подтверждение происхождения и безопасности продукции, через ФГИС «Меркурий».

В лабораториях исследуются пробы молока и молочной продукции непромышленной выработки, мяса и сала-шпик, рыбы, свежих раков, яиц, меда и растительной продукции.